Фракция “Гражданский договор” выдвинула кандидатом в защитники прав человека (омбудсмена) заместителя генерального прокурора Республики Армения Анаит Манасян. Такое решение фракция приняла заседании 21 марта.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции Айк Конджорян.

По словам Конджоряна, фракция очень серьезно подошла к этому вопросу и рассматривала различные кандидатуры.

“Мы пытались найти лучшего кандидата и считаем, что именно госпожа Манасян своими профессиональными способностями, пройденным путем и принципами является тем кандидатом, который может быть омбудсменом”, — сказал Конджорян.