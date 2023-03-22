Армянские ученые, эксперты, представители творческой интеллигенции со всего мира придают большое значение стабильному и последовательному развитию тесного сотрудничества с Китаем на основе тысячелетнего цивилизационного диалога наших народов.

Благодаря именно многовековой дружбе и партнёрству были достигнуты существенные продвижения в области социально-экономического взаимодействия, преодоления системных стратегических рисков и достижения социально-экономического и научно-технологического развития и КНР, и РА, как и улучшения инвестиционной и финансово-банковской среды, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и совместного выстраивания долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций с учетом перспектив развития и стратегических приоритетов стран БРИКС, проекта глобальной энерго-экологической программы «Чистая энергия», экономического пояса Шелкового пути, маршрута цивилизационных туров «Армения как западные ворота Шелкового пути» и потенциала ЕАЭС.

Уровень вовлечения ученых и экспертов двух стран в разработку и проведение экономических реформ в КНР, Инвестиционного и банковского форума в Гонконге и на Тайване, а также в развитие некоммерческого партнерства Международного стратегического инновационно-технологического альянса, Института исследований международных экономических отношений, Координационного совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бизнес-парка, Евразийского Центра высоких технологий и Координационного центра «Экономический пояс Шелкового пути» говорит об особом месте в становлении научного и экспертного мира Армении и Китая.

Хотелось поименно подчеркнуть китайских ученых и экспертов, которые как волонтеры всё это время трудились на этих площадках по созданию Армяно-китайской ассоциации гуманитарного и технологического сотрудничества, имея за спиной многолетнюю работу и весомый вклад в сфере образования и весомые трудовые достижения в деле обеспечивая социально значимых результатов в образовании, просвещении и науке и вместе с армянскими коллегами были удостоены медали «За заслуги в образовании»:

• Чжу Хун (朱 紘), Гуанчжоуский университет (广州大学)

• Го Тайлян (郭太良), Фучжоуский университет (福州大学)

• Чэнь Голун (陈国龙), ООО Компания Вэньчжоу Чжаофулун (温州赵氟隆有限公司)

• Лю Чжунминь (刘中民）, Шанхайская восточная больница (上海东方医院)

• Жуань Дяньбо (阮殿波), Университет Нинбо (宁波大学)

• Фэн Шоучжун (冯守中), АО Научно-техническая транспортная компания Гуанъи города Ухань (武汉广益交通科技股份有限公司)

• Янь Миньхао (晏敏皓), Юго-Западный научно-технологический университет (西南科技大学)

• Фэн Цинлян (冯晴亮), Северо-западный политехнический университет (西北工业大学)

• Цао Янь (曹 岩), Сианьский политехнический университет (西安工业大学)

• Тань Жуньхуа (檀润华), Хэбэйский политехнический университет (河北工业大学)

• Ян Тяньжо (杨天若), Хайнаньский университет (海南大学)

• Пэн Ваньси (彭万喜), Хэнаньский сельскохозяйственный университет (河南农业大学)

• Ван Шунь (王舜), Университет Вэньчжоу (温州大学)

• Цзинь Хуэйюэ (金辉乐), Университет Вэньчжоу (温州大学)

Особо ценно, что ученые посвятили себя созданию и формированию Регионального эксклюзивного представительства Армянского научного центра АРМАЕН /Армянской академии естественных наук/ в Китае с председательством г-жи Цзи Цзиньфэн, имеющей большой практический опыт координационного содействия гуманитарно-технологическому развитию. Уверены, что представительство под председательством г-жи Цзи Цзиньфэн, оправдывая надежды профессиональной научно-экспертной среды и академических сообществ, продолжит вносить достойный вклад в ускорение не только научного, но и экономического, культурного развития Армении, Китая, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и БРИКС.

Достигнутые за это короткое время результаты взаимовыгодного сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес, в ближайшем будущем будут приумножены во благо наших дружественных народов. Свидетельством тому является и формирование Ассоциации Содействия Гуманитарно-технологическому развитию «Ай-Чин сотрудничество» (Ассоциация «АйЧин») в прошлом году и образование совместной постояннодействующей рабочей группы, которая на основе возникающих взаимных потребностей координирует работу по участию представителей академических и экспертных кругов, ученого мира, творческих и профессиональных сообществ в совместных армяно-китайских и китайско-армянских научно-технических и технологических, инновационных и инвестиционных, цивилизационных проектах в Пекине, в провинциях Шанхай, Шандунь (родина Конфуция), Цзянсу, Лянонин и Чжэцзян /информация о регионах прилагается/. Как результат такого сотрудничества, взаимно плодотворными стали встречи в Национальной академии наук Армении, в Ереванском государственном университете, Армянском государственном экономическом университете, Национальном университете архитектуры и строительства Армении, Национальном политехническом университете Армении, Российско-Армянском университете /межгосударственном ВУЗе в Ереване/, Армянской инженерной академии, переговоры и дискуссии с представителями сообществ армянских художников, архитекторов и дизайнеров, новаторов и рационализаторов, авторов ноу-хау.

Очевидно, что развитие острова Хайнань для Китая является стратегической задачей, что позволит увеличить международный авторитет и позицию страны. В основе стратегии развития острова лежит реализация проекта, который по масштабу может сравниться с Дубаем или же Неомом. Иными словами, показать всему миру, что Китай находиться на передовой экономического и научного роста мира и имеет возможности развивать эффективную экосистему, где будут собраны самые современные технологии, передовые образовательные учреждения, лучшие возможности для отдыха и ведения бизнеса, наиболее привлекательные развлекательные зоны и центры. Проект позволит построить остров будущего, готовый принять людей со всего мира без визовой поддержки. Уникальные технологии будут внедрены в в строительством каждого здания, с учетом эко-повестки, а также возможностей развития smart-city.

Именно поэтому Китай заинтересован в привлечении армянских вузов и НИИ НАН РА, которые откроют в рамках экосистемы острова свои филиалы или запустят совместные научные и инвестиционные проекты, что позволит капитализировать бренд армянского вуза как мировой научной образовательной организации. С Президиумом и отделениями НАН РА, с ректоратами вузов, дирекциями НИИ и деканатами вузов разработаны, обсуждены и согласовываются проекты договоров о сотрудничестве в област гуманитарно-технологического развития в основных сферах реализации научных и образовательных программ, привлечения инвестиций, помощи в организации бизнеса с Китаем, организации уникальных цивилизационных, научных и образовательных бизнес-туров. Встречи с историками, археологами, китайскими студентами и аспирантами в Историко-археологическом заповеднике (музее-институте) «Шенгавит», Научно-исследовательском институте древних рукописей им. Месропа Маштоца — Матенадаране, Историческом факультете ЕГУ наметили конкретные шаги для дальнейшего сотрудничества. Особо хочется отметить, что для Китайской делегации стали новостью армянские драконы/вишапы-изваяния, как на памятниках у родников, так и на коронах античных армянских царей. Более того, китайская делегация с большим интересом ознакомилась с артефактом доисторических времен: с колесницей XXI до н.э., нефритовой статуэткой XVII в. до н.э., могилой царя в буддийском положении, а также с образцами металлических изделий. В тоже время, армянских археологов заинтересовали китайские технологии в области археологии и реставрации, в т. ч. артефактов, китайские лаборатории, учебные программы.

Была достигнута договоренность о публикации совместных статей. Архитекторам, инженерам и строителям также были интересны китайские стройматериалы. Экспонаты Музея-института Геноцида армян для китайской делегации стали не просто информацией в плане изучения Геноцида армян, но были важны для изучения проблематики Геноцида в целом, что особо актуально в деле признания Нанкинской резни . 9 декабря в Международный день памяти жертв преступления Геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. В мемориальном комплексе Цицеранакаберда были возложены цветы в память жертв Геноцида армян 1915 года и Спитакского землетрясения 1988 г. Особенно интересны были встречи с научной и творческой интеллигенцией и с предствителями профессионального сообщества на Церемонии вручения регалий-медалей В. Кандинского и «За заслуги в образовании» армянским и китайским художникам, ученым и экспертам в Доме-музее М. Сарьяна и в Творческой мастерской всемирно известного художника Шмавона Рафиковича ШМАВОНЯНА. Творчество армянского мэтра, художника Мартироса САРЯНА, библейский Арарат и краски Армянского нагорья, шелковые шарфы Ш. Шмавоняна покорили гостей. Гостей из Поднебесной в ходе визита сопровождал сопредседатель Общенациональной ассоциации армянских ученых, член Научного совета РАН, академик-секретарь отделения эконометрики, квалиметрии и проблем определения стоимости РАН, номинант Нобелевской премии экономики Мартик Юрикович ГАСПАРЯН.

В столице КНР Пекине, городская агломерация центрального подчинения, приравнена к рангу провинции. Самая густонаселенная столица мира и третий по численности населения город Китая. Находится на севере страны в районе провинции Хэбэй. Старейший город мира с богатой историей. В мегаполисе находятся семь объектов, внесенных в список ЮНЕСКО. Это «Пурпурный запретный город», «Летний императорский дворец», гробницы правителей империи Мин, Храм неба, город Чжоукоудянь, а также участок Великой китайской стены и Большого канала. Численность населения – 21 536 000 (2019)

В провинции:

— Шанхай

Крупный городской анклав центрального подчинения, приравнен по статусу к провинции. Находится в устье реки Янцзы с выходом на побережье Восточно-Китайского моря. Шанхай второй по численности населения город в Китае. В городе много парков, садов, скверов. Есть даже свой Диснейленд. Это невероятно красивый мегаполис. Футуристические небоскребы, в сочетании с историческим старым городом, произведут неизгладимые впечатления на посетителя. «Восточный Париж» имеет самую разветвленную в мире сеть городских автобусных маршрутов, насчитывающую более тысячи единиц. Также в городе действуют два международных аэропорта. Численность населения – 24 281 400 (2019). В декабре 2007 года были представлены ранее засекреченные американские документы, включая телеграмму посла США в Германии, посланную через день после взятия города японцами, в которой он пишет, что слышал, как посол Японии в Берлине говорил о 500 000 китайцев, уничтоженных на марше от Шанхая до Нанкина. Согласно архивному исследованию, телеграмма, посланная американским дипломатом, говорит о полумиллионе китайцев в Шанхае и ещё шести провинциях.

— Шандунь – родина Конфуция

Прибрежная провинция на востоке Китая. Столица Цзинань находится всего в 2-3 часах езды от Пекина и Шанхая на скоростном поезде. Шаньдун – центр даосизма, китайского буддизма и конфуцианства. Для туристов основными достопримечательностями являются религиозные памятники и храмы, а также пляжи и курорты Желтого моря и Бохайского залива. Шаньдун имеет два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место в городе Цюйфу, где жил и похоронен Конфуций и священная гора Тайшань – одна из пяти Великих гор даосизма в Китае. Крупнейший в регионе город Циндао удивит гостей своей необычной архитектурой. Численность населения – 100 702 100 (2019)

— Цзянсу

Находится на востоке Китая, в прибрежной зоне Желтого моря. Столица провинции – город Нанкин. Это бывшая столица Китая, один из главных культурно-исторических центров юга и юго-востока страны. В пределах Цзянсу находится город Шанхай, он имеет статус провинции. Преимущественно равнинная местность густо заселена. Регион обладает богатым культурным и историческим наследием. Здесь находится древний город Сучжоу с его знаменитыми садами и каналами, внесенными в список ЮНЕСКО. Близ города Уси находится самая большая в мире бронзовая статуя Будды, высота которой 88 метров. Численность населения – 80 700 000 (2019). Город Нанкин, который был столицей Китайской Республики, также пострадал от Геноцида — в этом городе в 1937 году японцы уничтожили больше 300 тысяч китайцев.

— Лянонин

Провинция на северо-востоке Китая, исторически известная как Маньчжурия. Столица региона – город Шэньян. Одно из мест, где зародилась китайская цивилизация. Археологические памятники и исторические места указывают на то, что история этих мест насчитывает десятки тысяч лет. Мукденский дворец, Восточный и Северный мавзолеи первых императоров Цин, а также парк Бэйлин в Шэньяне включены в список ЮНЕСКО. Красный пляж Паньцзинь на реке Ляохэ удивит любого путешественника. Помимо посещения исторических и природных достопримечательностей, туристы могут насладиться отдыхом на многочисленных морских курортах Желтого моря. Численность населения – 43 517 000 (2019)

— Чжэцзя́н

Прибрежная провинция Китая со столицей в городе Ханчжоу. Провинция имеет множество культурных и природных достопримечательностей. Сиху или Западное Озеро, Цяньдаоху или Озеро тысячи островов, горы Моганьшань и десятки других красивых мест привлекают сюда туристов со всего света. Помимо культурных и исторических маршрутов, путешественники наслаждаются отдыхом на побережье Восточно-Китайского моря. Многочисленные пляжи и морские курорты всегда рады встретить гостей. В Чжэцзяне развито железнодорожное сообщение. На скоростных поездах можно быстро оказаться в любой точке провинции или также быстро съездить в Пекин или Шанхай. Численность населения – 58 500 000 (2019).

— Чжэцзя́н, административный центр Ханчжоу. Согласно переписи 2020 года здесь проживает 64,567 млн человек, 11 единиц окружного уровня в свою очередь делятся на 90 единиц уездного уровня (32 городских района, 22 города уездного значения, 35 уездов и один автономный уезд). Те в свою очередь подразделяются на 1570 единиц волостного уровня (761 посёлок, 505 волостей, 14 национальных волостей, 290 уличных комитетов). Чжэцзян является центром электронной коммерции Восточного Китая. Основные секторы — цифровая безопасность, интегральные схемы, программное обеспечение и электронная торговля. В 2020 году добавленная стоимость цифровой экономики провинции достигла 3,02 трлн юаней, составив 46,8 % от ВРП Чжэцзяна.

Основные секторы — цифровая безопасность, интегральные схемы, программное обеспечение и электронная торговля. Здесь расположены штабы Восточного флота, 617-й ракетной бригады и 72-й группы армий, военно-морские базы Восточного флота. По итогам 2020 года ВВП провинции Чжэцзян вырос на 3,6 % и составил 6,46 трлн юаней (около 1 трлн долл. США ). Доход на душу населения в городах Чжэцзяна по итогам 2020 года вырос на 4,2 %, а в сельских районах — на 3,6 %. Экспорт Чжэцзяна в 2020 году вырос на 9,1 % до 2,52 трлн юаней (около 388,5 млрд долл. США), что составило 14 % от общего объёма экспорта Китая. Объём фактически использованных иностранных инвестиций достиг 15,8 млрд долл. США, что на 16,4 % больше, чем в 2019 году. В июне 2021 года центральные власти Китая объявили о планах превратить провинцию Чжэцзян в демонстрационную зону всеобщего процветания. Основные цели этой зоны — рост ВВП на душу населения, сокращение разницы в доходах между сельскими и городскими жителями, превращение большинства населения в средний класс. В Чжэцзяне базируются такие крупные компании электронной коммерции, финансовых услуг,легковых автомобилей, средств видеонаблюдения, напитков, авиаперевозок.