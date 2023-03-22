Азербайджанские военные открыли огонь по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Полиции Арцаха, отметив, что пострадавших нет.

«22 марта в дежурную часть Мартунинского РОВД поступило сообщение, что около 09:30 утра жители города Чартар: Х. Арутюнян, А. Каграманян, М. Дживанян, Г. Гукасян, К. Давтян, А. Адамян и Д. Давтян, при выполнении сельскохозяйственных работ на виноградниках в местности под названием «Клазин Дзор» на административной территории города Чартар, подверглись стрельбе со стороны азербайджанских вооруженных сил.

«С азербайджанских военных позиций, прилегающих к фруктовым садам, из различных видов огнестрельного оружия был открыт нерегулярный огонь по мирным жителям, в результате чего сельскохозяйственные работы были прекращены», — говорится в сообщении Полиции МВД Арцаха.

Информация о произошедшем была передана российским миротворческим силам.