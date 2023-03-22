Развитие отношений с соседями является одним из приоритетов внешней политики Ирана. И Армения в политике Ирана имеет самое важное значение.

Об этом на брифинге с журналистами в Ереване заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«В рамках консультаций я нахожусь в Армении по приглашению моего армянского коллеги, и вчера и сегодня у нас состоялись продуктивные обсуждения с моим армянским коллегой, а также с министром иностранных дел Армении. В ходе этих встреч была подчеркнута стабильная позиция Ирана в установлении прочного мира в регионе. Мы подчеркнули, что Иран всегда будет надежным партнером в установлении мира и безопасности в регионе», — сказал заместитель министра иностранных дел Ирана.

Он добавил, что гарантами мира и стабильности являются сами страны региона, и присутствие иностранных сил не может обеспечить эту стабильность и мир, потому что они преследуют другие цели.

Замминистру иностранных дел Ирана был задан вопрос о закрытии Азербайджаном Лачинского коридора, оккупации части суверенной территории Армении, а также распространении лживых тезисов о «Западном Азербайджане» и «Южном Азербайджане».

«Бог создал дипломатов для того, чтобы они могли добиваться стабильности путем мирных диалогов. Я предполагаю, что лидеры стран региона настолько мудры, что выберут вариант диалога для решения вопросов. И Иран применит все свои возможности и потенциал для решения вопросов и проблем путем мирных диалогов» — ответил Али Багери Кани.