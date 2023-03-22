22 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Совета безопасности, на встрече стороны подчеркнули тенденцию устойчивого развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Особое внимание было уделено региональной безопасности, стабильности и обеспечению мира.

Секретарь Совета безопасности представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Были обсуждены и другие вопросы безопасности, угрожающие региону.