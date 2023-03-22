Армения не ведет переговоров по размещению КПП в Лачинском коридоре.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Армения считает, что переговоры по Лачинскому коридору и его режиму давно завершены и положения были включены в документ, подписанный лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года. В нем сказано, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан обеспечивает беспрепятственное двустороннее движение”, — отметил Мирзоян.

По словам министра иностранных дел, это закрепленная в документе договоренность, и у Армении уже должны быть сомнения в целесообразности дальнейших переговоров.

“Т.е. какой смысл договариваться по другим вопросам, если через какое-то время они обязательно будут нарушены Азербайджаном? Нет, мы не ведем переговоров о размещении азербайджанского КПП в Лачинском коридоре”, — заявил Мирзоян.