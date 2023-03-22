В Ереване 22 марта под совместным председательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ваана Костаняна и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани состоялись очередные межмидовские политические консультации.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-иранской двусторонней политической повестки, с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога, коснулись вопросов взаимодействия в политической, торгово-экономической сферах, а также в контексте региональной безопасности и сотрудничества между Арменией и Ираном на многосторонних площадках. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Ваан Костанян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся в регионе в результате агрессии Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха, а также подробности гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора с декабря 2022 года. Замминистра также подчеркнул, что незаконные действия, воинственная риторика и максималистская позиция руководства Азербайджана серьезно подрывают усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Двусторонне была подчеркнута важность углубления и укрепления духовных и культурных связей между двумя странами. В этом контексте замминистра представил своему иранскому коллеге необоснованные попытки Азербайджана искусственно манипулировать религиозным фактором на различных площадках.

После межмидовских консультаций заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани принял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Арменией и Ираном, подчеркнув в этом контексте важность регулярного проведения политических консультаций. Был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также последние развития ситуации с безопасностью в регионе.