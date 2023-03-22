Содокладчики ПАСЕ по мониторингу обязанностей и обязательств Армении Киммо Кильюнен и Бориана Эберг призвали Баку разрешить визит независимой группы по установлению фактов в Нагорно-Карабахский регион.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении содокладчиков, опубликованном на сайте ПАСЕ.

В представленном Мониторинговому комитету ПАСЕ отчете по итогам визита в Армению 17-19 февраля содокладчики отметили, что продолжающаяся блокада Лачинского коридора вскоре может привести к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что движение по Лашинскому коридору стало крайне затруднено, что делает невозможным транспортировку некоторых товаров первой необходимости.

Отмечается, что целью визита содокладчиков была оценка ситуации на границе с Азербайджаном и на въезде в Лачинский коридор. Во время своего пребывания содокладчики посетили города Джермук, Горис и Варденис, их окрестности, встретились с местными властями и жителями Нагорного Карабаха, заблокированными в Горисе из-за продолжающегося перекрытия Лачинского коридора.

Ссылаясь на Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, докладчики призвали Азербайджан дать им возможность на независимую оценку ситуации. «Мы призываем власти Азербайджана санкционировать независимый ознакомительный визит группы и позволить независимым журналистам свободно работать на всей территории», — говорится в сообщении содокладчиков.