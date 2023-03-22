Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, несмотря на переговоры, видит вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом Арарат Мирзоян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении в ответ на вопрос депутата о вероятности новой эскалации.

“Конечно есть [вероятность новой эскалации]. Всегда существует вероятность агрессии, независимо от переговоров, независимо от конструктивного подхода, проявленного Республикой Армения в этих переговорах. И в эти дни, когда мы наблюдаем столь острую риторику и угрозы, мы должны констатировать, что действительно существует опасность новой агрессии, как против Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха, при том, что в случае с Нагорном Карабахе также в форме этнических чисток и проявлений геноцидальной политики”, — сказал министр иностранных дел.

Мирзоян также приветствовал принятое Комиссией ПАСЕ заявление о незаконном блокировании Азербайджаном Лачинского коридора. Однако он также напомнил о соответствующем решении Международного суда ООН о том, что Азербайджан должен обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору в четком соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября.

“И до этого решения, и после этого решения многие государства-партнеры призывают к идентичным призывом. Думаю, международному сообществу действительно есть чем здесь заняться, они должны продолжать эту политику и применять более эффективные меры”, — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что решения Международного суда ООН подлежат обязательному исполнению. А в случае несоблюдения должны быть последствия, иначе система международных отношений вообще не будет работать.