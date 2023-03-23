Чем больше представители официального Баку говорят о якобы приверженности Азербайджана к миру и о якобы прилагаемых с его стороны усилиях по установлению в регионе Южного Кавказа долгосрочного мира и стабильности, тем интенсивнее азербайджанская сторона обостряет ситуацию в Арцахе и на линии соприкосновения с Арменией.

Вопреки заверениям руководителей Азербайджана, армянофобия и пропаганда ненависти к армянам там только усиливаются. И это прямо отражается в агрессивном поведении ВС Азербайджана в Арцахе и на линии соприкосновения с Арменией. Вплоть до того, что глава МИД Армении, неоднократно заявлявшей о своем настрое на мирную повестку и переговоры, вынужден был констатировать: «Конечно есть (вероятность новой эскалации). Всегда существует вероятность агрессии, независимо от переговоров, независимо от конструктивного подхода, проявленного Республикой Армения в этих переговорах. И в эти дни, когда мы наблюдаем столь острую риторику и угрозы, мы должны констатировать, что действительно существует опасность новой агрессии, как против Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха, при том, что в случае с Нагорным Карабахом также в форме этнических чисток и проявлений геноцидальной политики».

Бердзорский/Лачинский коридор перекрыт Азербайджаном уже более 100 дней

Блокада Азербайджаном Бердзорского коридора длится уже более 100 дней. Более 100 дней арцахцы живут практически без газа, без света, испытывая также острый недостаток продовольствия, медикаментов…

Блокада продолжается вопреки решению Гаагского суда от 22 февраля с.г., обязавшего Азербайджан предпринять все от него зависящие меры для обеспечения бесперебойного передвижения людей, транспортных средств и грузов по коридору в обоих направлениях.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ 22 марта заявил о глубокой обеспокоенности гуманитарным кризисом, разворачивающимся в Арцахе из-за продолжающейся блокады Бердзорского/Лачинского коридора. Отметив, что этот коридор является дорогой жизни между жителями Нагорного Карабаха и Арменией, Комитет заявил о полной поддержке публичного заявления содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Армении от 24 февраля 2023 г. и призвал к » немедленному прекращению незаконной блокировки Лачинского коридора».

Комитет также призвал Азербайджан безотлагательно осуществить меры, предписанные Международным судом от 22 февраля 2023 г. и Европейским судом по правам человека от 21 декабря 2022 г., в решениях которого отмечается обязательство Азербайджана по пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. — «гарантировать безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

Комитет в этой связи напомнил о совместном заявлении четырех содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Азербайджана и Армении от 16 декабря 2022 г., в котором говорится о необходимости срочного восстановления движения по коридору, а также о резолюции Европейского парламента от 19 января 2023 г. о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха.

Жители Арцаха — живые мишени для азербайджанских головорезов

«Продолжающаяся блокада Арцаха и разрушение жизненно важной инфраструктуры Азербайджаном, а также регулярные и последовательные вооружённые атаки направлены на то, чтобы подвергнуть Арцах этнической чистке посредством физического и психологического запугивания, а также создания невыносимых условий и уничтожения коренного армянского населения Арцаха». — говорится в опубликованном Омбудсменом Арцаха «Докладе о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджаном (100 дней)».

Обстрелы жителей Арцаха, занятых сельскохозяйственными работами, носят постоянный характер. Начались весенние работы, жители работают в садах, а азербайджанцы издалека открывают беспорядочный огонь по людям, вынуждая их останавливать сельхозработы. «После 44-дневной войны 70-80% земель Чартара перешли под контроль Азербайджана. У нас мало территории для осуществления сельскохозяйственных работ», — заявил журналистам мэр Чартара Мартунинского района Республики Арцах Владик Ованнисян.

Обстреливаются и другие районы Арцаха. 19 марта с азербайджанских боевых позиций был обстрелян 34-летний житель села Гергер С.Амбарцумян, занимавшийся сельхозработами на тракторе «Беларусь» на участке под названием «Кнёганц кал» в административном районе села Тагавард.

Попутно Баку продолжает распространять дезинформацию о действиях как армянской стороны, так и российских миротворцев. В частности, о том, что якобы армянская сторона в сопровождении российских миротворцев перевозит войска и боеприпасы по лесной дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор. На самом деле в связи с блокадой Берздорского/Лачинского коридора и нарушения нормального сообщения между столицей Арцаха и некоторыми селами Шушинского района по этой дороге в сопровождении миротворческих сил перевозят только гражданских лиц и гуманитарные грузы между населенными пунктами Арцаха.

МВД Республики Арцах отмечает, что, учитывая сложный географический рельеф этой горной дороги, движение по ней организовано на больших и высоких транспортных средствах, которые азербайджанская сторона пытается представить как машины, осуществляющие перевозки военного значения. А российские миротворцы выполняли свою функцию, закрепленную в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. Принимая во внимание диверсионное нападение на сотрудников Полиции Арцаха 5 марта и возникшие дополнительные риски безопасности, российская сторона обеспечивала безопасное передвижение гражданских лиц и грузов.

Азербайджанский детектив, или как ВС Азербайджана обстреляли российских военных

Не менее напряженная ситуация на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана. Окопавшиеся на оккупированных в результате ряда агрессий против Армении с мая 2021 по октябрь 2022 года суверенных территориях Армении азербайджанские военные не только терроризируют армянское население, не позволяя сельским жителям пользоваться пастбищами, сельхозугодьями и источниками воды, но и то и дело стреляют по населенным пунктам и позициям армянских военнослужащих.

22 марта около 16:20 на боевой позиции, расположенной на Ерасхском участке, выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий N-й в/ч МО РА Аршак Саргсян.

А 21 марта Баку разыграл поистине детективную историю. К вечеру того дня МО Армении сообщило, что «21 марта около 12:20, военнослужащий контрактной службы ВС Армении М.Г. на автомобиле доставлял продовольствие на боевые позиции, однако из-за плохой видимости и тумана, по предварительным данным, заблудился и на машине оказался на территории, находящейся под контролем Азербайджана. Немедленно начались поисково-спасательные работы, предпринимаются шаги по подтверждению нахождения военнослужащего на подконтрольной Азербайджану территории и его возвращению». Азербайджан, как водится, выступил с опровержением. Однако позднее многие телеграмканалы стали сообщать, что в связи с произошедшим инцидентом представители ВС России связались с ВС Азербайджана и получили от них информацию, что пропавший военнослужащий ВС РА находится у них в плену. Представители ВС Азербайджана согласились передать пленного российской стороне на своей территории. Но когда представители ВС РФ прибыли на место, указанное азербайджанской стороной, они попали под обстрел со стороны ВС Азербайджана. Двое военнослужащих ВС РФ были ранены. После инцидента представители ВС РФ покинули местность и вернулись на территорию, подконтрольную Армении.

Вечер прошел в ожидании официальной информации. Особенно от МО России. Однако на момент написания материала МО и МИД РФ продолжают хранить гордое молчание. На фоне их молчания, как водится, стали рождаться версии. По одной из них, российские военные были тяжело ранены в голову и оперируются. По другой, обнародованной администрацией Сюникской области, двое российских военнослужащих обратились в медцентр Гориса с травмами головы, и оба были выписаны. Непонятно, идет ли речь о военнослужащих, пострадавших в результате инцидента, или нет.

22 марта МО Армении сообщило, что армянский военнослужащий был найден в результате поисково-спасательных работ, его жизни ничего не угрожает. Подробностей пока нет. Как нет и официальных данных о российских военных.

Однако факт обстрела автомобиля МО РФ подтверждается опубликованными газетой Armtimes снимками автомобиля «УАЗ Патриот» МО РФ, на котором российские военнослужащие, согласно заранее достигнутой договоренности, заехали на контролируемую азербайджанцами территорию для поиска армянского военнослужащего, и были обстреляны со стороны ВС Азербайджана. Как видно по снимкам, «УАЗ» был под российским флагом и с логотипом Миротворческих Сил РФ.

Самое поразительное, что в этой ситуации азербайджанская пропагандистская машина умудрилась проявить сверхъестественную тупость и, признав факт обстрела, заявить, что он велся с армянских позиций. Т.е. армяне обстреляли выехавших на поиски армянского военнослужащего военных МО РФ?!

Очевидно, что в Баку уже не знают, как выкручиваться из ими же созданной ситуации. Так что, судя по всему, продолжение следует…