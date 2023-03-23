Возможна ли массовая репатриация армян на историческую родину? Вопрос, конечно, сложный, состоящий из многогранных аспектов. Но очевидно одно: в сложившихся на сегодня условиях, в быстро меняющемся современном мире репатриация необходима для выживания и развития Армении как страны.

«Я созревал долго. Созревал для репатриации. И во время 44-дневной войны в Арцахе принял твердое решение вернуться. Потому что понял: армянам со всего мира, многим из них, нужно приехать на родину. Преуспевать и процветать где-то там, а сюда приезжать только для того, чтобы провести отпуск и потратить деньги — не дело. Можно рассуждать, что-то говорить издалека, чтобы попытаться как-то изменить здесь ситуацию в лучшую сторону. Но по-настоящему это сделать можно только на месте. И несмотря на то, что наш народ всегда гордится успехами своих соотечественников, достигших успехов за пределами Армении, на мой взгляд, армяне должны, именно живя здесь, вкладывать свои силы и знания на благо родины», — говорит Шаген Даниелян, торакальный хирург, кто на протяжении 26 лет жил и работал в Москве, став там ведущим научным сотрудником отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии крупнейшего многопрофильного НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

Торакальная хирургия, объясняет наш собеседник, это та область медицины, которая занимается хирургией грудной клетки — легких, трахей, бронхов, средостения. Но специализация нашего собеседника более широкая, с охватом также и хирургии пищевода, считающейся довольно сложным направлением в медицине. Тут, конечно, первостепенное значение приобретают школа и традиции, ну и плюс индивидуальное исполнительское мастерство самого хирурга.

«Мне повезло, что ординатуру я проходил в одной из крупнейших клиник не только России, но и мира — Институте Склифосовского, где примерно 80 лет назад началась разработка хирургии пищевода, у истоков формирования которой стояли легенды российской хирургии — Сергей Юдин, Дмитрий Арапов, Павел Андросов и др. Дальше мои непосредственные учителя — Михаил Абакумов, Алла Погодина. Это было именно то образование, которое раскрывает широкие горизонты. По окончании клинической ординатуры, я намеревался вернуться в Армению. Но за месяц до завершения учебы меня вызвал мой руководитель и предложил остаться работать у них. И меня втянуло на долгие годы. Это был бесценный опыт, возможность бесконечно учиться и учиться, потому что в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского жизнь кипит в буквальном смысле 24 часа в сутки 365 дней в году», — объяснил свое решение остаться и работать в Москве наш собеседник.

Не могло быть другого решения, кроме как уехать в Арцах

Родился он в небольшом селе Нахичеваник в Нагорном Карабахе, где и окончил школу с отличием. После этого в 1989 году поступил в мединститут в Ереване, хотя, как признается, если бы за два года до этого ему сказали, что в будущем станет врачом, то не поверил бы. Уж очень творческой натурой был в то время, мечтая достигнуть успехов на актерском поприще. Но иногда судьба сама решает за нас. Просто надо уметь почувствовать внутри себя ее повороты и не пропустить их.

Студенческие годы пришлись на тяжелый период в истории нашей страны. Во время первой войны в Нагорном Карабахе Шаген Даниелян, будучи еще студентом, активно помогал опытным хирургам.

«В то время я приобрел огромный опыт военной хирургии», — отмечает он.

Спустя много лет после этого, во время второй войны в Арцахе в 2020 году, Шаген Даниелян вновь окажется на этих землях, но теперь уже в качестве состоявшегося хирурга.

«Когда оперируешь, спасаешь людей, то тебе кажется, что ты в бою, и ты действительно побеждаешь, — вспоминает наш собеседник. — Я понимал, что моя семья может потерять меня, но было бы еще больнее, если бы я остался работать в Москве, как обычно. Зная при этом, что мог бы помочь раненым, но не стал. Не могло быть другого решения, кроме как уехать в Арцах, куда направился вместе с двумя моими друзьями – Норайром Захаряном, одним из ведущих российских специалистов в ортопедии, и известным в РФ врачом-ортопедом, травматологом Атомом Тер-Григоряном».

Впоследствии, уже будучи в Москве после 44-дневной войны в Арцахе, все они примут решение вернуться и жить отныне в самой Армении. Даже несмотря на то, что возвращаться всегда сложнее, чем уезжать. Тем более, когда ты уже в зрелом возрасте, добился серьезных профессиональных успехов в другой стране, востребован и уважаем.

«Мы просто созрели во время войны, пройдя вот эту сложную драматургию на протяжении многих недель. И наша репатриация — моя и моих друзей — должна, как мне кажется, сагитировать других. В том смысле, что в Армению возвращаются не просто те, у кого не сложилось за рубежом, а люди, за плечами которых множество научных публикаций, сотни и тысячи пациентов, высокая оценка коллег. Лично я свой выбор сделал однозначно: я буду жить в Армении», — уверяет наш собеседник.

Госстрахованию нужны профессиональные обсуждения

Сегодня Шаген Даниелян – руководитель клиники торакальной хирургии медцентра «Астхик», плюс заведующий кафедрой торакальной хирургии Национального института здравоохранения им. академика С.Авдалбекяна Минздрава РА. Правда, вначале, когда только вернулся в Армению, выбор его пал на медцентр «Сурб Григор Лусоворич», учитывая то, что это учреждение является государственным.

«Поработав там немного, я понял, что государственной медицины в Армении нет. Все медучреждения работают по единой схеме. Просто в случае с «Сурб Григор Лусоворич» бенефициаром выступает Минздрав РА, но для конечного потребителя, то есть для пациента, нет никакой разницы в стоимости предоставляемых услуг. Наоборот, здесь даже может быть дороже, чем в частных клиниках. Мне же казалось, что это будет больница, которая предоставляет серьезные преференции для людей, и больной, поступивший сюда по «скорой», может претендовать на немедленную помощь по упрощенной схеме. Выяснилось, что это не так, поскольку он должен точно так же либо найти деньги, либо предоставить документы на получение госзаказа. В отличие от армянских реалий, в том же Институте Склифосовского ради науки, ради перфекционисткогодиагноза государство еще готово тратить деньги, дабы обосновать одно исследование, доказать повторно другим методом и т.д. В Армении же case-based медицина, при которой поставлена задача с минимальными затратами заработать максимум денег. Таковы законодательные моменты страны, и все больницы работают по единой схеме, в рамках которой каждый кейс стоит денег», — детально обрисовал суть дела наш собеседник.

На вопрос, изменит ли имеющуюся ситуацию ожидаемое в перспективе внедрение комплексного медицинского страхования в Армении, Шаген Даниелян ответил, что это лучше, чем ничего. По его словам, при отсутствии подобной системы страхования люди, нуждающиеся в средствах, зачастую отказываются от проведения требуемой операции. К тому же проблема доверия населения к системе здравоохранения является на сегодня одной из наиболее значимых.

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«Отсутствие государственной страховой медицины — это, в принципе, не правильно. Но я не совсем уверен, что новая система будет внедрена правильно. Потому что по уже имеющейся у меня информации, существует тенденция максимального сокращения расходов государства. С одной стороны, это вполне понятно. Но с другой, — подобные механизмы должны быть разработаны исключительно на основе профессиональных заключений экспертных сообществ. Ведь, если просто взять и сократить расходы на сферу, клиникам будет очень сложно уложиться в указанные суммы, учитывая то, что их затраты окажутся выше. И чтобы удержаться на плаву и работать в новой системе, им придется хитрить, сокращать необходимые расходы, экономить на всем. Так что, — да, комплексное медицинское страхование в Армении должно быть внедрено обязательно. Но все механизмы должны быть тщательно проработаны с привлечением всех профессиональных сообществ», — заключил Шаген Даниелян.