Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности. Он подтвердил это, выступая в среду, 22 марта, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном.

«Я встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене на конференции по безопасности. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении сравнительно недавно находились в Вашингтоне. Ожидаю, что они вернутся. Мы работали над текстом «договоренности», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, он активно занимается вопросом урегулирования между Азербайджаном и Арменией, содействуя, чтобы стороны «вышли на мирное соглашение, которое нормализует отношения» Баку и Еревана, а также будет касаться «прав и защиты этнических армян в Нагорном Карабахе», вопросов «делимитации границы и так далее».

«Мы не навязываем это Армении. Мы отвечаем на сильное желание, выраженное Арменией, желающей знать, можем ли мы помочь им достичь соглашения, которое, по крайней мере, во многом положило бы конец конфликту продолжительностью более 30 лет», — заявил Блинкен.

При этом он упомянул «подлинные проблемы в Лачинском коридоре».

«Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе и на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим», — отметил госсекретарь.

«Без преувеличения, считаю, что сейчас есть благоприятный момент, который глубоко отвечал бы интересам Армении, а также Азербайджана», — добавил Блинкен.