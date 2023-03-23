Шахматистки Армении продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы среди женщин.

Как сообщает «Арменпресс», в партиях 5-го тура чемпионата, проходящего в Черногории в городе Петровац, победу одержали только Мариам Мкртчян и Полина Кобак. Вничью завершились партии Элины Даниелян, Лилит Мкртчян и Анны Саркисян. Лилит Мкртчян и Элина Даниелян набрали 4 очка из 5 возможных. Лидируют шахматистки Польши и Румынии, у них по 4,5 балла.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 000 евро.