Президент Ваагн Хачатурян принял генерального директора Армянской фондовой биржи Айка Еганяна и членов Наблюдательного совета Здислава Сокала, Помаса Стиса, Михаэля Вольтера и Матеуша Заистовского.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Аппарата президента РА, Ваагн Хачатурян, приветствуя гостей, подчеркнул роль и значение Армянской фондовой биржи в становлении армянского рынка капитала и отметил важность использования польского опыта в этом процессе.

В ходе встречи были обсуждены необходимые предпосылки для развития рынка капитала Армении, а также существующие препятствия и пути их преодоления.

Стороны коснулись расширения и углубления армяно-польского сотрудничества в процессе формирования армянского рынка капитала.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и обсуждений.

Ваагн Хачатурян подчеркнул, что готов максимально содействовать инициативам и программы Армянской фондовой биржи, а также организации и проведение совместных с биржей мероприятий.