Министр иностранных дел Арцаха Сергей Казарян не исключил возможность размещения в Арцахе международной миссии миротворцев, но добавил, что это не легкий вопрос.

Он подчеркнул, что для достижения таких договоренностей, для того, чтобы такие механизмы заработали, необходимо проделать огромную работу.

«В любом случае очевидно одно: в Арцахе составляющая безопасности имеет первостепенное значение, и без присутствия миротворческих сил это практически невозможно. Чем совершеннее будет этот механизм, тем лучше», — сказал Казарян.

Он отметил, что круг этих вопросов будет зависеть от того, насколько будет разработан механизм. Например, если бы количество российских миротворческих сил было бы в 10 раз больше или они обладали бы большей технической мощью, может быть, это дало бы иные результаты.

«Вы в курсе, что вопрос о размещении международной миссии миротворцев всегда обсуждался в рамках переговорного процесса Минской группы, и мы не исключаем этот формат, возможно, с привлечением других стран, международных структур, но это не вопрос, который можно легко разрешить», — сказал Сергей Казарян.