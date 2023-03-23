Руководитель делегации НС Армении в Межпарламентской ассамблее православия, председатель Постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Сисак Габриелян, депутаты НС Грачья Акопян и Цовинар Варданян в Лимассоле, Республика Кипр, приняли участие в заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий Межпарламентской ассамблеи православия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе трехдневного визита депутаты НС Армении встретились с новоизбранным президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом, председателем Палаты представителей Кипра Анитой Димитру и министром иностранных дел Константиносом Комбосом.

В ходе встреч были обсуждены вопросы армяно-кипрского сотрудничества, снятия визового режима для граждан Армении при посещении Республики Кипр. Был затронут предстоящий официальный визит председателя Палаты представителей Кипра в Республику Армения.

В ходе заседания Секретариата Межпарламентской ассамблеи православия Сисак Габриелян от имени Армении и делегации поблагодарил президента организации за выражение жесткой и прямой позиции относительно осуществляемой Азербайджаном агрессии против Армении, а также в связи с блокированим Лачинского коридора. Также была подчеркнута необходимость присутствия международной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия, депутат греческого парламента Максимос Харакопулос сообщил, что ему регулярно поступают звонки и письма из посольства Азербайджана в Греции в связи с его резкими и критическими высказываниями. Он отметил, что останется верен принятым им ценностям в деле защиты прав человека.

В знак протеста Максимос Харакопулос покинул парламентскую группу дружбы Греция-Азербайджан.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы и предложения, связанные с предстоящим заседанием Межпарламентской ассамблеи православия.