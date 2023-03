Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, который будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Новой эскалации не будет. Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив», — написал премьер-министр.

There will be a #peace treaty between #Armenia and #Azerbaijan, and it will be based on the joint official statements adopted at the highest level. There won’t be а new escalation! The international community must strongly support this narrative.