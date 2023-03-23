Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с обстрелом мирного населения Арцаха вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“22 марта вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив режим перемирия, открыли огонь по гражданским лицам, выполнявшим сельскохозяйственные работы на административной территории города Чартар Мартунинского района Республики Арцах. Это уже третий случай обстрела Азербайджаном мирного населения.

Напомним, что 15 марта с азербайджанских боевых позиций был открыт огонь из стрелкового оружия по сельчанам, работавшим на виноградниках, прилегающих к долине Амарас Мартунинского района, а 19 марта — по гражданину, выполнявшему на тракторе сельскохозяйственные работы на административной территории села Тагавард того же района.

Очевидно, что участившиеся в последнее время подобные нападения составляют часть многолетней и последовательной политики Азербайджана и направленны на создание невыносимых условий жизни в Арцахе, нанесение ущерба экономике страны и оказание психологического давления на армян. В рамках той же политики уже более 100 дней Арцах находится в блокаде, организованной властями Азербайджана, вследствие чего сведен к минимуму ввоз в Республику продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных товаров, нарушены фундаментальные права народа Арцаха на свободное передвижение, необходимую медицинскую помощь, образование и т.д. Более того, азербайджанская сторона периодически перекрывает подачу газа в Арцах, препятствует проведению работ по ликвидации аварии на идущей из Армении высоковольтной линии электропередачи, лишая народ Арцаха элементарных бытовых условий. В условиях сложной гуманитарной ситуации в Арцахе демонстрации так называемых «экоактивистов» сопровождаются музыкой, танцами, фейерверками, распитием алкогольных напитков и пиршествами, которые напоминают торжество ненависти на фоне бесчеловечной и незаконной блокады Арцаха Азербайджаном и страданий 120 тысяч человек.

Обстреливая граждан, занимающихся сельскохозяйственными работами, азербайджанская сторона пытается помешать гражданам Арцаха в какой-то мере смягчить серьезные проблемы нехватки продовольствия, вызванные блокадой.

Азербайджан пытается любой ценой сломить волю народа Арцаха свободно жить на своей земле, не гнушаясь даже террористическими актами, наподобие диверсионного нападения 5 марта, в ходе которого были убиты 3 и тяжело ранен 1 сотрудник Полиции Республики Арцах. Периодически звучат откровенно националистические, армяноненавистнические и бесчеловечные призывы как со стороны высшего руководства, так и простых граждан этой страны. Последним таким примером является широко распространенное на днях в азербайджанском медиапространстве видео, на котором один из “эко-активистов”, блокирующих Лачинский коридор, при попустительстве Азербайджана буквально угрожает в связи с праздником Новруз зарезать армянина.

На фоне геноцидальной политики, проводимой Азербайджаном на государственном уровне, считаем необходимым принятие Советом Безопасности ООН решительных и неотложных мер с целью обеспечения фундаментальных прав народа Арцаха и предотвращения геноцидальных намерений Азербайджана. Убеждены, что наилучший и эффективный способ спасти народ Арцаха от этнической чистки и геноцида -это признать его право на самоопределение и закрепить данное положение в качестве основы для урегулирования конфликта”.