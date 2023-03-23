Военные атташе аккредитованных в Армении иностранных посольств 23 марта посетили учебный центр им. Маршала Баграмяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командир воинской части представил делегации военно-дипломатических представителей некоторые подробности об истории, структуре, задачах и деятельности воинской части, а также ответил на интересующие атташе вопросы.

После брифинга военные атташе обошли территорию воинской части, ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, учебно-материальной базой.