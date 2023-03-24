Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Ереван пока свою позицию относительно решения Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимира Путина не разъяснил.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами», — как сообщает Арменпресс, сказал Песков телеграм-каналу «Подъём».

Ранее стало известно, что Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции республики. Теперь власти Армении будут обязаны задержать на своей территории Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордер на арест.