Главный тренер сборной Турции по футболу Штефан Кунц и член сборной Дженгиз Ундер рассказали о предстоящем матче с Арменией в рамках отборочного тура чемпионата Европы.

“Наша команда сильная, и сейчас мы в хорошей форме. Наша цель — уйти с тремя очками и подготовиться к следующей игре. Цель одна — победить в предстоящем матче”, — как сообщает Арменпресс, сказал Ундер в беседе с журналистами, подчеркнув, что турецкая команда со временем набирается хорошего опыта.

Команда под руководством тренера сборной Турции Штефана Кунца подходит к матчу с Арменией с несерьезными потерями.

“До пандемии коронавируса сборная Армении по футболу находилась под сильным влиянием испанского футбола, но сейчас изменился состав и появился новый тренер. Команда имеет более молодой состав. В сборной Армении играют футболисты второй команды «Баварии» и футболисты, выступающие в российской лиге. Сейчас я поставил прежние анализы в сторону и думаю только о своей команде и предстоящей игре”, — сказал немецкий специалист.

Сборная Армении по футболу 25 марта в Ереване примет сборную Турции в рамках отборочного тура чемпионата Европы по футболу. Матч состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Игра начнется в 21:00 по ереванскому времени.