Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал в Project Syndicate статью, посвященную армяно-азербайджанскому конфликту. Он рассказывает о своем посещении заблокированного участка Лачинского коридора, отмечает, что напряжение между Арменией и Азербайджаном вновь нарастает, что чревато новой войной.

В своей статье Рамуссен пишет:

«Явно нарушая соглашение о прекращении огня от 2020 года, Азербайджан разжигает гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и вновь угрожает соседней Армении военной агрессией. Поскольку Россия не может или не желает помочь, Европейский союз должен взять на себя более важную роль в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Все наше внимание справедливо приковано к войне России в Украине. Но это не оправдание для игнорирования еще одного кризиса, который назревает на пороге Европы.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет, что повышает вероятность новой войны. На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую этническое армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром.

С декабря доступ к коридору был заблокирован азербайджанцами под предлогом экологического протеста. Этот процесс проходит при явной поддержке режима в Баку. Amnesty International предупреждает, что в связи с тем, что «протестующие» блокируют все гражданские и коммерческие перевозки в Нагорный Карабах, около 120 000 этнических армян лишены основных товаров и услуг, включая жизненно важные лекарства и медицинское обслуживание.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, положившим конец нагорно-карабахской войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан обязался обеспечить свободное передвижение по дороге в обоих направлениях.

Признавая, что Азербайджан нарушает свои обязательства, отказываясь снять блокаду, Международный суд ООН 22 февраля издал распоряжение, в котором требует от Азербайджана предпринять все необходимые шаги для разблокировки коридора.

Но прошел месяц и ничего не изменилось. Бездействовали и российские миротворческие силы, дислоцированные вдоль коридора, которые должны были охранять маршрут. Если Европа и все международное сообщество не окажут давление на Азербайджан с целью снять блокаду, нынешний гуманитарный кризис может превратиться в гуманитарную катастрофу.

Азербайджан использует блокаду и другие меры, чтобы удушить Нагорный Карабах. Жителям часто не позволяют вернуться в свои дома, а газ и электричество регулярно отключают без предупреждения и объяснения причин. Цель всего этого, очевидно, состоит в том, чтобы максимально усложнить жизнь армянскому населению, и существует серьезный риск неминуемой этнической чистки.

Мы не должны отводить взгляд от происходящего. Со своей стороны, азербайджанский режим (и его онлайн-тролли) продолжают преуменьшать последствия блокады или даже ее существования. Однако они также отказываются предоставить доступ международным наблюдателям для оценки ситуации.

Таким образом, первоочередной задачей международного сообщества является направление в коридор миссии по установлению фактов под эгидой Организации Объединенных Наций или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы должны ясно дать понять, что президент Азербайджана Ильхам Алиев столкнется с последствиями, если продолжит игнорировать обязывающий порядок Международного суда.

Нагорно-карабахская война 2020 года ясно показала, что Азербайджан имеет значительное военное преимущество перед Арменией благодаря оружию, которое он закупал в России, Турции и Израиле. Этот факт был подтвержден в сентябре прошлого года, когда Азербайджан захватил территорию в самой Армении, в том числе стратегические позиции над городом Джермук, всего после двух дней возобновившихся боев.

Хотя Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности, регионального альянса, связывающего Россию с пятью соседними бывшими советскими государствами, после этого нападения на ее суверенную территорию никакой поддержки не последовало.

Армения остается уязвимой и одинокой. Что еще хуже, Азербайджан оставил свои войска на территории Армении и отказался вернуть армянских военнопленных. Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, есть явные признаки того, что Азербайджан считает, что может добиться большего военными средствами, чем путем мирных переговоров.

Нельзя исключать возобновления наступления Азербайджана на Армению в ближайшие месяцы. Поскольку традиционный гарант безопасности Армении, Россия, не может или не желает помочь, Европейский Союз должен играть более важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе. И президент Европейского совета Шарль Мишель, и президент Франции Эммануэль Макрон признали это и вложили в этот вопрос значительный политический капитал.

После возобновления боевых действий в сентябре ЕС направил в Армению гражданскую миссию для наблюдения за границей с Азербайджаном. Но многое еще предстоит сделать. Миссия ЕС, которая в настоящее время развернута только на территории Армении, должна быть быстро расширена для наблюдения за всей протяженностью армяно-азербайджанской границы. Европейским лидерам необходимо оказать давление на правительство Алиева, чтобы оно разрешило персоналу ЕС въехать на территорию Азербайджана. Конечно, невооруженная миссия ЕС не смогла бы остановить боевые действия; но увеличение присутствия наблюдателей окажет дополнительное давление на Азербайджан, чтобы эта страна предпочла переговоры военной конфронтации».