Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и армянского народа поздравляю Вас и братский греческий народ по случаю национального праздника — Дня независимости Греческой Республики. Желаю благополучия, прогресса и мира.

Зиждущиеся на прочных традиционных связях и общей системе ценностей армяно-греческие межгосударственные отношения выделяются готовностью проявлять солидарность и поддержку друг к другу, и в этой связи примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность.

Уверен, что эффективное и постоянно развивающееся сотрудничество между Арменией и Грецией и впредь будет укрепляться и расширяться как в двустороннем формате, так и на многостороннем уровне, в том числе в контексте сотрудничества Армения-ЕС, а также в рамках сотрудничества Армения-Греция-Кипр.

Пользуясь случаем, подтверждаю нашу готовность развивать многоплановое сотрудничество между нашими странами на благо дружественных армянского и греческого народов”.