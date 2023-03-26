Ожидаем, что российские миротворческие силы предпримут практические шаги по ликвидации последствий очередного нарушения Азербайджаном положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Республики Арцах.

«25 марта вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз грубо нарушив обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения с вооруженными силами Республики Арцах и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории республики в направлении грунтовой дороги Степанакерт — Лисагор.

Подобными действиями Азербайджан стремится еще более ужесточить блокаду Арцаха, перерезав единственную связь между столицей Степанакертом и рядом сел Шушинского района республики. Одновременно азербайджанская сторона пытается свои же незаконные действия и провокации оправдать надуманными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью.

Действия Азербайджана по сжиманию кольца вокруг Арцаха являются циничным ответом на решение Международного Суда ООН о немедленном разблокировании Лачинского коридора, соединяющего Арцах с Арменией, и вызовом международному правопорядку.

Ожидаем, что российские миротворческие силы предпримут практические шаги по ликвидации последствий очередного нарушения Азербайджаном положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также для предотвращения возможных новых нарушений.

В данной ситуации императивно требуется единая жесткая позиция международного сообщества, чтобы заставить Азербайджан вернуться в правовое поле и выполнить свои международные обязательства.

Международному сообществу, в частности, Совету Безопасности ООН, надо предпринять конкретные коллективные шаги, направленные на немедленное открытие Лачинского коридора и сдерживание геноцидальной политики Азербайджана.

Ранее Информационный штаб Арцаха сообщил, что вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нарушили обязательства, взятые на себя Трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года — 25 марта на участке Шуши-Лисагор нарушив линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах.

Затем было объявлено, что российские миротворцы расположились на заданной высоте и контролируют ее, одновременно миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходную позицию.