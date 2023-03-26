В укрупненной общине Ани Ширакской области начались выборы в органы местного самоуправления.

Как передает Арменпресс, в избирательной кампании участвуют один альянс и 3 партии: альянс партий «Нация-Община», «Армянская мечта», «Гражданский договор» и «Моя сильная община». Завотделом органа местного самоуправления и республиканских исполнительных органов Ширакского марзпетарана Арам Антонян сообщил, что в Совет старейшин будет избран 21 член от участвующих сил.

Напомним, что 26 сентября прошлого года в общине прошли выборы в органы местного самоуправления, но власть так и не была сформирована, поскольку силы, участвовавшие в выборах, не смогли ни набрать более 50 процентов голосов, ни сформировать коалицию. Старейшины укрупненной Анийской общины сложили полномочия досрочно, а Арман Сарибекян, возглавлявший избирательный список партии «Гражданский договор», назначен исполняющим обязанности главы общины Ани Ширакской области до проведения новых выборов.

На состоявшихся в 2022 году выборах 21 мандат общины Ани был распределен в следующем соотношении: блок «Нация-Община»: 10, ГД: 8, «Армянская мечта» — 3 мандата.

Арменуи Мхоян