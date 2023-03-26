Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к гражданам, убирающим мусор в Дилижане.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook опубликовала супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

«Не думайте, что это только релоканты. Присоединились и местные жители», — написала Анна Акопян.

Под другим видео супруга премьер-министра Армении написала: «Жители Дилижана убирают мусор. Это то, чему мы вряд ли посвятим наше воскресное утро. Спасибо не только за такое отношение, но и за то, что дали обильную пищу для размышлений».