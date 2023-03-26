Экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили элементы сложного пилотажа во время учебно-тренировочных полетов в высокогорье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-служба Южного военного округа, в одиночном порядке, в составе пар и звеньев летчики отработали элементы сложного пилотажа и приемы маневрирования в сложных погодных условиях.

В районе горных ущелий экипажи отработали элементы сложного пилотажа и приемы маневрирования на разном диапазоне высот в разное время суток, в том числе на сверхмалых, совершили посадку на неподготовленную площадку и отработали поисково-спасательные работы и эвакуация условно раненных в горной местности. Над аэродромом Эребуни экипажи вертолетов выполнили зависание.

Особое внимание командование авиабазы уделило эксплуатации боевых машин при низких температурах воздуха, а также работе экипажей в условиях низких облаков при полетах в районе высокогорья.

В учебно-тренировочных полетах армейской авиации ЮВО приняли участие более 120 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 и Ка-52.