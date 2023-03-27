На выборах в органы местного самоуправления, прошедших в Ани в Ширакской области и в Сисиане в Сюникской области победила правящая партия «Гражданский договор».

Из 15 934 граждан, имеющих право голоса в общине Ани, в выборах приняли участие 9 869 человек. Партия «Гражданский договор» получила 5 180 голосов, блок партий «Нация-Община» — 3134 голоса, партия «Армянская мечта» — 795 голосов, партия «Моя крепкая община» — 744 голоса.

Из 22 890 граждан, имеющих право голоса в Сисианской общине, в выборах приняли участие 11 355 человек. Партия «Гражданский договор» получила 7 325 голосов, Республиканская партия Армении — 2 553 голоса, партия «Решение гражданина» — 1 443 голоса.