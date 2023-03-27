Шахматистки Армении, продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в партиях 8-го тура чемпионата, проходящего в Черногории в городе Петровац, Анна Саркисян обыграла Ирину Булмагу, и, набрав 6 очков из 8 возможных, теперь находится на 5-й позиции. У Элины Даниелян, Мариам Мкртчян и Лилит Мкртчян по 5,5 очков.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 000 евро.