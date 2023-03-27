Вопросы, связанные с сохранением монументальных памятников истории и культуры, находятся в центре внимания Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Для обсуждения научно-проектных документов, консультаций и принятия решений по вопросам сохранения памятников, была создана рабочая группа.

Как сообщили «РА» из Управления информации и по связям с общественностью Министерства, первое в 2023 году заседание рабочей группы прошло в выездном формате — в историко-археологическом музее-заповеднике «Эребуни». Сотрудники Управления по охране памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и члены рабочей группы в ходе своего визита совместно с дирекцией музея провели техническую оценку воссозданных в советский период фресок на территории историко-археологического заповедника «Эребуни» и обсудили возможные решения по их дальнейшей сохранности (очистке и фиксации).

В результате совместного обсуждения было принято решение укрепить и законсервировать хорошо сохранившиеся части фресок, максимально избегая новых вмешательств.

На месте специалисты также обсудили вопрос переноса фрески «В горах» Заслуженного художника Армении, живописца Акопа Акопяна. Напомним, что по решению правительства Армении в 2016 году фреска на безвозмездной основе и с правом бессрочного пользования была закреплена за Гюмрийским Государственным драматическим театром имени В.Ачемяна.

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Однако из-за отсутствия надлежащих условий для сохранности фрески возникла необходимость перенести ее из театра в другое, более благоприятное место. В свою очередь следует отметить, что здание Гюмрийского государственного драматического театра имени В.Ачемяна в 2019 году экспертной комиссией Министерства был признан новоявленным памятником истории и культуры местного значения.