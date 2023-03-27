Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял участие в церемонии запуска поддерживаемой ЕС культурной программы «Мы — наши горы», которая состоялась в галерее «Вернатун» областного центра области Тавуш Иджевана.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ОНКС, в мероприятии участвовали также заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Ваче Тертерян, посол Представительства ЕС в Армении Андреа Викторин, глава Иджеванской общины Артур Чагарян и другие должностные лица.

Артур Мартиросян поздравил общину с запуском проекта и новыми возможностями развития культуры. Он подчеркнул, что с Европейским союзом существует многоплановое сотрудничество как в сфере науки и молодежи, так и в сфере культуры.

Программа «Мы — наши горы» создает возможности для развития культуры, популяризации и сохранения армянской культуры, их необходимо реализовать, объединив совместные усилия различных кругов, сказал замминистра и добавил, что очень важно иметь чувство сопричастности с ценностями, усердие и создание общественного кодекса поведения в общинах.

По оценке замминистра, программа может стать прототипом программ и для других укрупненных общин РА. Он также отметил, что скоро при грантовом содействии министерства в Иджеване откроется Молодежный центр, который поможет обогащению культурной жизни города и близлежащих населенных пунктов.

Посол ЕС в Армении Андреа Викторин, в свою очередь, отметила, что Европейский Союз ценит культурную повестку Республики Армения и, соответственно, эта программа призвана поощрять инициативу и творческую мысль.

«Мне кажется, что эта стратегия будет способствовать как развитию экономики, направленной на культуру, так и сохранению богатого культурного наследия Армении», — сказала посол ЕС.

«Мы — наши горы» — это стратегия культурного развития, разработанная администрацией Иджевана при содействии программы EU4Culture, в сотрудничестве с Фондом устойчивого развития «Урбан», которая будет реализована в течение 2023-2024 гг.

Целью стратегии является совершенствование инфраструктуры области культуры посредством непрерывной творческой деятельности, обеспечение живой культуры, тесно связанной с экономическим развитием, способствующей сохранению и эффективному управлению историко-культурным наследием.

EU4Culture — четырехлетняя программа, финансируемая Европейским Союзом в странах Восточного партнерства и направленная на содействие сектору культуры с упором на региональные города. Прием заявок на получение грантов начался в мае 2021 года и продлится до декабря 2024 года. Из 3 городов, отобранных в рамках проекта, лучшим был признан проект Иджевана «Мы — наши горы», на реализацию которого общине были выделены средства.