Вооруженные силы Азербайджана, нарушив в очередной раз обязательства, принятые Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г., 25 марта на участке Шуши-Лисагор нарушили линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах.

Все последние недели азербайджанская сторона активно распространяла заведомо ложную информацию о якобы «переброске живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах». Дезинформация «подкреплялась» видеокадрами, на которых на самом деле были видны гражданские лица и машины, перевозящие гуманитарные грузы в обход заблокированной азербайджанцами части Бердзорского/Лачинского гуманитарного коридора. Причем обходной путь — это труднопроходимая горная грунтовая дорога, для поездки по которой используются машины с высокой посадкой. Власти Арцаха неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся 12 декабря 2022 г., эта горная дорога используется для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом и 4 общинами Шушинского района, которое осуществляется на высоких транспортных средствах, учитывая крайне сложный и опасный рельеф местности.

Однако под своим надуманным предлогом 5 марта азербайджанские террористы напали на сотрудников полиции Арцаха, ранив одного и убив троих.

Стоит отметить, что попутно в своих безосновательных заявлениях Азербайджан, наряду с Арменией, обвинял также военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК).

На этот раз Минобороны РФ отреагировало оперативно, сообщив в тот же день:

«25 марта 2023 г. подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста.

Командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций.

До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции. …Также зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет, ведется разбирательство».

Удастся ли на этот раз РМК принудить азербайджанских террористов вернуться на исходные позиции? Ведь ровно год назад после захвата азербайджанцами сел Парух и Караглух эти населенные пункты, несмотря на вмешательство РМК, так и остались за ними.

В противном случае Арцах окажется в полной блокаде со всеми из этого вытекающими негативными последствиями.

«Арцах нужен Азербайджану без армян!»

На пресс-конференции, посвященной 100 дням блокады Бердзорского коридора, госминистр Республики Арцах Гурген Нерсисян указал на преследуемые Азербайджаном цели.

Первая — экономическая блокада и лишение арцахцев нормальных условий жизни. Это происходит путем регулярных перебоев в подаче электроэнергии, газоснабжения, перебоев внутренних и внешних телекоммуникационных средств создания препятствий, прекращения поставок импортируемых в Арцах товаров, препятствование мирному ходу сельскохозяйственных работ.

Вторая — применение физической и психологической силы, угроза применения силы. С 9 ноября 2020 г. и по настоящее время Азербайджан применяет военную силу и демонстрирует угрозу применения силы. «Это делается не только конкретными действиями, но всегда сочетается и сопровождается публичным выступлением высшего руководства Азербайджана. Жители приграничных сел выполняют свои сельскохозяйственные работы под постоянным прицелом азербайджанских вооруженных сил. У нас были и случаи гибели людей, уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники. Эти действия продолжаются по сей день, когда жители сел Арцаха пытаются обеспечить минимальные жизненные потребности своих семей за счет организации весенних работ», — сказал Гурген Нерсисян.

Третья цель — психологический террор, создание атмосферы страха, анархии и неуверенности. Осуществляется это посредством озвучивания через громкоговорители угроз в адрес жителей населенных пунктов, расположенных близ линии соприкосновения, беспорядочной стрельбой в направлении сел, школ, детских площадок, ранения и убийств гражданских лиц, случаев похищения, убийств и пыток.

Когда на этом фоне Азербайджан начинает говорить о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев, становятся ясно видны истинные цели и программа Баку. Впрочем, время от времени Азербайджан говорит о них публично, отметил госминистр.

Четвертая цель Азербайджана — этническая чистка, вплоть до геноцида. «Арцах нужен Азербайджану без армян, в крайнем случае, с мизерным числом армян. С целью деармянизации Арцаха они, не жалея сил и средств, и прибегают к разного рода ухищрениям и действиям», — заявил Гурген Нерсисян.

В условиях блокады, по его словам, правительство Арцаха делает все возможное для минимального жизнеобеспечения граждан, однако его возможности не безграничны.

В Арцахе запасы продовольствия и товаров первой необходимости почти на грани истощения. Есть социальные группы населения, которым государство регулярно оказывает помощь. Стараемся обеспечить минимальный запас муки и жизненно необходимых основных продуктов. В магазинах нет предметов первой необходимости, и исходя из этого, государство сейчас старается уделять больше внимания разным социальным группам: инвалидам, многодетным семьями и др. «Нам приходилось полагаться на поддержку Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев долгое время. Без их поддержки у нас давно была бы катастрофическая ситуация «, — отметил Нерсисян.

Серьезный, подчас невосстановимый ущерб нанесен таким отраслям экономики, как сельское хозяйство, образование, финансовая сфера и др. Только местные налоговые поступления сократились почти на 70%. Высокий уровень безработицы. Значительно снизился ВВП, остановлена деятельность 20% хозяйствующих субъектов, остальные кое-как с помощью государства пытаются сохранить свое существование.

По результатам 44-дневной войны 2020 г. из оккупированных Азербайджаном территорий насильственно были перемещены более 39 тысяч граждан, из которых более 15 тысяч в настоящее время проживают в Арцахе и которые сейчас сталкиваются с тяжелыми, бесчеловечными последствиями блокады.

Отвечая на вопрос «РА» о ситуации с водо- и электроснабжением, госминистр отметил, что с питьевой водой есть проблема, обусловленная длительным отсутствием осадков. Что касается качества воды и безопасности в этом вопросе, то периодически проводятся соответствующие исследования. На данном этапе каких-либо опасных веществ не обнаружено. После блокирования Бердзорского/Лачинского коридора с азербайджанской стороны была попытка создать проблемы с питьевой водой для жителей общин Шушинского района и оторванных от Степанакерта общин, которые получают воду из ныне находящейся под контролем Азербайджана территории, и азербайджанцы несколько раз пытались просто прекратить их снабжение питьевой водой. С помощью РМК РФ эта проблема была урегулирована.

Что касается восстановления линии электропередач Армения-Арцах, то на данный момент возможности переговоров с Азербайджаном нет. «Электроснабжение Арцаха было нарушено на участке, подконтрольном Азербайджану. У нас нет доступа к этому отрезку, а Азербайджан не предоставляет необходимых данных о причинах и природе прекращения электроснабжения, являются ли они естественными или искусственными. Для нас ясно, что все это происходит по тому же почерку, что и с газоснабжением (оно периодически перекрывается Азербайджаном — Г.М.).

В условиях блокады единственным источником электроэнергии является местное производство, основанное на возможностях Сарсангского водохранилища. (По сравнению с тем же периодом прошлого года отметка уровня воды в водохранилище вместимостью почти 600 миллионов кубометров, ниже на 8 метров — Г.М.). Для исключения его полного исчерпания в Арцахе введен режим веерных отключений. Но ситуация уже критическая и при отсутствии обильных осадков в ближайшее время арцахцев ждут более длительные отключения. Естественно, это повлияет на вопросы, связанные с орошением и др.

«Это не отдельные проблемы. Все это запрограммировано и запланировано Азербайджаном и направлено на то, чтобы парализовать все отрасли экономики. Конечная цель — сделать жизнь арцахцев невыносимой. Мы должны понимать, что, с одной стороны, Азербайджан пытается представить себя сторонником мира в своих сношениях с международным сообществом, но, с другой стороны, он открыто проводит политику этнической чистки в отношении народа Арцаха. Азербайджан хочет Арцах без арцахцев или же с их минимальной численностью», — подчеркнул госминистр Арцаха.

Отвечая на вопрос «РА» о механизмах, по которым будет осуществлять судопроизводство по возбужденным прокуратурой Арцаха множеством уголовных дел по отдельным эпизодам очевидных преступлений, совершенных властями Азербайджана, в т.ч. в период блокады, Гурген Нерсисян заметил:

«Возбуждение прокуратурой этих дел в первую очередь направлено на фиксацию и протоколирование конкретного случая. Конечно, мы понимаем, что в настоящее время у правоохранительных органов Арцаха нет инструментов для реального привлечения к уголовной ответственности и наказания совершивших преступления азербайджанцев. Но не надо забывать, что наши коллеги в Армении, правозащитники активно действуют на международных площадках, включая ЕСПЧ и МС ООН, представляя доказательства, собранные правоохранительными органами Арцаха».

Обращаясь к международному сообществу, госминистр отметил, что с 27 сентября 2020 г. Азербайджан практически каждый день совершает преступления, которые трудно представить в наше время, нарушает основные права человека, не выполняет решения ЕСПЧ, Международного суда ООН, требующие незамедлительной деблокады Бердзорского/Лачинского коридора. Однако отсутствие со стороны международного сообщества конкретных действий по наказанию преступника позволяет Азербайджану еще более усиливать агрессивную политику, продолжать убивать и оставаться безнаказанным.

«Возможно, голос народа Арцаха слышен не так уж часто, но народ Арцаха в условиях блокады ждет вашего отклика. Мы хотим верить и быть убежденными, что для цивилизованного мира человек и его права все-таки являются высшей ценностью, и никакая политика и экономические или материальные интересы не могут попрать эти права. Обеспечение выполнения решений, принятых международными судами — единственный способ подтвердить нашу убежденность и доверие, и опровергнуть тех, кто саркастически утверждает обратное», — заключил госминистр Республики Арцах.