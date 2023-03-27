Стриминговый сервис Apple TV+ в конце марта представит своим подписчикам художественный фильм «Тетрис», который расскажет об истории создания популярнейшей игры и ее успеха.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Офиса 4-го президента Армении, в котором отмечается, что в фильме представлена ​​лишь одна сторона истории создания этой игры в СССР.

По предложению The Hollywood Reporter четвертый президент Армении Армен Саркисян написал колонку об игре «Тетрис», созданной почти 40 лет назад в Советском Союзе, и ее продолжении — игре «Вордтрис», соавтором которой был он. The Hollywood Reporter отмечает, что «до того, как стать президентом Армении, Армен Саркисян был ученым, имевшим возможность очень внимательно следить за интригами и геополитическими событиями, имевшими место в культовой игре «Тетрис» и последующей «Вордтрис».

«Мой друг недавно прислал мне трейлер предстоящего фильма Apple TV+, спрашивая: «Как ты думаешь, какая часть этого фильма — правда?» Фильм, о котором он спрашивал — фильм «Тетрис», о захватывающей видеоигре советского производства, которая покорила Запад в 1980-х годах. Поскольку я его еще не видел (фильм будет показан в конце марта), не могу прокомментировать его правдивость», — написал Армен Саркисян, отмечая, что задействованные талантливые актеры и творческий коллектив возлагают на фильм большие надежды.

«Мы с моим другом были современниками Алексея Пажитнова, создателя игры «Тетрис». В вычислительном центре Академии наук СССР, где работал и Пажитнов, мы с коллегами изобрели игру «Вордтрис», которая была выпущена до 1990-х годов, и предлагалась как продолжение «Тетриса», -вспоминает Армен Саркисян, отмечая, что в те годы, они будучи молодыми учеными, не придавали этим открытиям большого значения. Относились к этому как к хобби, интересному способу тренировки мозга, которым можно было похвастаться и поделиться с друзьями и коллегами.

Представляя историю создания «Вордтриса», четвертый президент Армении пишет, что игра была создана одновременно с «Тетрисом», в результате в результате проекта, которым он руководил в начале 1980-х годов, целью которого было создание факсимильного аппарата для передачи информации в переводе с одного языка на другой.

«Я был молодым профессором теоретической физики в Ереванском государственном университете, где основал кафедру математического моделирования сложных систем. Мои коллеги Сергей Уткин и Вячеслав Цой были учеными, работавшими в Москве. Мы использовали приложения, разработанные для факсимильного аппарата, для обучающей игры, в которой игрок должен был составлять слова из букв, падающих сверху. Показав его нашим друзьям, мы забыли о нем и продолжили свою жизнь. Сергей и Вячеслав продолжили свою блестящую деятельность в Москве, а я, как математик и физик-теоретик, уехал проводить исследования в Кембриджский университет.

Пока я был там, ходили слухи, что американские бизнесмены интересовались видеоиграми, созданными в Советском Союзе», — рассказал четвертый президент Армении.

Он заметил, что в 1987 году, когда он отправился проводить исследовательскую работу в Гарвардский и Беркли университеты США, с согласия советских властей он взял с собой копии кодов «Вордтриса».

«Адвокаты армянской диаспоры США посоветовали зарегистрировать авторские права на игру на имя компании, базирующейся в США. Они даже предложили общее название. Я придумал «Арменика» от английских названий Armenia (Армения) и America, мы зарегистрировали ее в Делавэре и передали авторские права той компании. Потом я поехал в Калифорнию, чтобы показать игру компании Spectrum Holobyte, которая была связана с британским производителем видеоигр Mirrorsoft», — рассказал четвертый президент Армении.

После Spectrum, впечатленный игрой, хотел приехать в Армению в 1987-1988 годах, чтобы увидеть ее целиком. Армен Саркисян отметил, что компьютер IBM PC XT, который он купил на стипендию, накопленную за время пребывания в Кембриджском университете, стал настоящим достижением для команды, работавшей над созданием игры.

«Сергей и Вячеслав переехали ко мне домой в Ереван, где мы улучшили игру на моем компьютере. Мы сделали ее двуязычной и даже добавили музыку. Итоговая работа была настоящим произведением искусства. Мы назвали ее не Wordtrees, а Lavengro, что по-гречески означает «мастер слов». Однако у американцев была другая идея», — пишет Армен Саркисян.

Он рассказал, как эмиссар американской стороны приехал в Армению в качестве туриста, чтобы скрываться от КГБ. Увидев созданную ими работу, он пригласил их в США для заключения сделки. Уже в 1988-1989 годах в Калифорнии Армену Саркисяну сообщили, что игра будет называться «Вордтрис» и будет продаваться как продолжение «Тетриса».

Я был против, но ничего не смог изменить. Игра, которую мы, трое советских ученых, разработали для собственного развлечения, была передана группе разработчиков видеоигр из 500 человек для проверки и доработки. То, что они создали до выхода на рынок, не было таким хорошим, как созданное нами, но мы не могли пожаловаться.

Это был невероятно волнующий момент. Мои сыновья первыми получили прототип, разработанный Nintendo, и покойный Стив Джобс предложил мне изменить дизайн игры, чтобы включить ее в качестве образовательной программы на компьютеры Mac. Однако мой интерес к видеоиграм, который особенно усилился в процессе разработки и продажи «Вордтрис», пропал, когда я занялся дипломатией и политикой после обретения Арменией независимости в 1991 году. В настоящее время фильм «Тетрис» вернул меня в закоулки моей памяти и вдохновил взглянуть на «Вордтрис» другим образом, и увидеть его таким, каким еще не знал. Хотя по прошествии стольких лет, я благодарен, что получил такой заряд», — пишет Армен Саркисян.

«В то же время, спустя столько лет, приятно видеть, что наш партнер, создатель Тетриса, Пажитнов получает заслуженное признание Голливуда, которое ему отказало дать советское государство», — заключил четвертый президент Армения.