27 марта в 11:30 главный специалист Комитета управления государственных инспекций Мартакертского района Республики Арцах Алеша Закарян сообщил в районное отделение полиции города Мартакерт, что 26 марта по ним со стороны противника была открыта нерегулярная стрельба.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Полиции МВД Арцаха.

Сотрудниками полиции установлено, что в этот день около 11:30 в административном районе города Мартакерт при проведении сельскохозяйственных работ в гранатовом саду, принадлежащем Управлению государственной инспекции, с азербайджанских военных позиций в их направлении была открыта нерегулярная стрельба. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сельскохозяйственные работы были прекращены. Полиция Арцаха передала эту информацию российским миротворческим силам.