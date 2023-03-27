27 марта вице-спикер НС Рубен Рубинян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Испания в Армении Маркоса Гомеса Мартинеса (резиденция в Москве).

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении.

Приветствуя гостя, Рубен Рубинян подчеркнул важность развития армяно-испанских межпарламентских отношений. Вице-спикер НС выразил удовлетворение по поводу открытия постоянного представительства Испании в нашей стране, что будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества.

Рубен Рубинян представил послу состояние процесса урегулирования армяно-турецких отношений.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.

На встрече присутствовала временный поверенный в делах посольства Испании в Армении Кристина Конеса Санчо.