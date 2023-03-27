Член Комиссии по защите экономической конкуренции (КЗЭК) Тигран Маркосян и начальник юридического отдела Анаит Сантросян приняли участие в совещании «Разработка конкурентной политики для развития экономик Азии», организованном в Маниле Азиатским банком развития и Институтом Азиатского банка развития.

Как сообщили «Арменпресс» в Комиссии по защите экономической конкуренции, Тигран Маркосян на совещании выступил с докладом «Распространение и гармонизация конкурентной политики в Азии».

Тигран Маркосян также встретился с представителями Азиатского банка развития и обсудил будущие направления сотрудничества.