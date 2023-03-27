Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саркис Ханданян 27 марта встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором по европейским делам МИД Чешской Республики Ярославом Курфюрстом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя делегацию в парламенте Армении, С.Ханданян отметил, что отношения Армении с Чехией основаны на узах дружбы и солидарности.

По его словам, сейчас Армения находится в последовательных процессах демократических реформ и следует успешному опыту Чехии.

Председатель комиссии отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Чехией. По его словам, за последние три десятилетия удалось развить теплые межгосударственные отношения, и ныне Армения готова углублять сотрудничество с Чешской Республикой во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

По Ханданяну, межпарламентское сотрудничество довольно активно. Он выразил уверенность, что взаимные визиты будут способствовать укреплению сотрудничества между парламентами двух стран.

Армения придает большое значение эффективному сотрудничеству с Чехией как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, в формате ЕС и в многосторонних форматах, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.

Ярослав Курфюрст поблагодарил за теплый прием и добрые слова. Он также подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами, отметив, что к 30-летию установления дипломатических отношений запланирован ряд мероприятий и взаимных визитов.

По словам генерального директора по европейским делам МИД Чехии, взаимодействие в парламентском формате играет важную роль в обогащении повестки межгосударственных отношений и углублении существующих дружественных связей.

Председатель комиссии представил ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе, коснулся незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнув, что вследствие закрытия единственной дороги, соединяющей регион с внешним миром, 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся в полной блокаде.

Обсуждены также вопросы региональной безопасности.