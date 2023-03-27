По словам полузащитника сборной Армении по футболу Ваана Бичахчяна, сборная выйдет на матч против Кипра ради победы.

«В сборной нет товарищеских матчей, мы боремся, играем для болельщиков и народа. Будем играть на победу», — как сообщает Арменпресс, сказал он на встрече с журналистами.

Бичахчян готов играть 90 минут, несмотря на то, что в матче с Турцией он вышел на замену только на 70-й минуте.

Сборная Армении по футболу 28 марта на Республиканском стадионе примет сборную Кипра. Игра начнется в 19:00 по ереванскому времени.