В телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым помощник госсекретаря США Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу передвижений азербайджанских военных.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Патель добавил, что в ходе телефонного разговора Донфрид подчеркнула приверженность США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. «Как неоднократно говорил госсекретарь, прямой диалог является ключом к решению этого вопроса и достижению прочного мира. Этот конфликт не имеет военного решения. Мы и впредь будем содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате, так и с партнерами, и посредством многосторонние организации.

Информационный штаб Республики Арцах сообщил, что вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз, нарушив обязательства, принятые по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., 25 марта на участке Шуши-Лисагор перешли линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах.