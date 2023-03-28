Под руководством заместителя министра юстиции Карена Карапетяна был запущен первый этап общественного обсуждения проекта плана мероприятий на 2023-2025 годы Национальной стратегии защиты прав человека.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве юстиции Армении.

В общественном обсуждении приняли участие представители государственных органов, международных и общественных организаций.

Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией национальной стратегии защиты прав человека на 2023-2025 годы: право на жизнь, запрет пыток, свобода собраний, свобода выражения мнения, право на справедливое рассмотрение дела.

Карен Карапетян приветствовал собравшихся и отметил, что мероприятия, включенные в проект, направлены на реформы в области прав человека, в контексте которых можно будет осуществить эффективную защиту и обеспечение прав человека, улучшение структур по защите гражданских и политических, экономических, социальных и культурных прав. Была подчеркнута важность повышения осведомленности населения о правах человека и средствах их защиты.

По словам Карена Карапетяна, обсуждение также направлено на укрепление диалога между гражданским обществом и государством и на усиление влияния общественного мнения на разработку политики в различных сферах. Он выразил надежду, что благодаря новому плану действий, вытекающему из Национальной стратегии защиты прав человека, можно будет обеспечить решения институциональных проблем, возникающих в сфере защиты прав человека.

В ходе общественного обсуждения участники представили свои наблюдения и рекомендации относительно мероприятий, включенных в проект. Представители неправительственных организаций положительно оценили весь процесс, направленный на развитие проекта, с точки зрения прозрачности и подотчетности, также подчеркнули формат стратегии с точки зрения включения исходных данных и улучшение систем мониторинга и оценки.

Второй этап общественного обсуждения проекта плана мероприятий планируется провести 30 марта. На основании мнений и предложений, собранных в результате общественных обсуждений, план действий будет доработан и представлен в Аппарат премьер-министра.

Обсуждение было организовано в рамках проекта «Подотчетные учреждения и защита прав человека в Армении», который финансируется Европейским Союзом (ЕС) и реализуется совместно с Программой развития ООН (ПРООН), ЮНИСЕФ, Фондом ООН в области народонаселения, посредством сотрудничества с ОБСЕ.