Прогуляйтесь по элегантным столицам Грузии и Армении, и вы окажетесь практически в любой точке Европы. Грандиозные бульвары, знакомые люксовые бренды, рестораны быстрого питания, шикарные рестораны и пробки на дорогах предполагают, что вы находитесь в Венгрии или Чехии. Только крестообразная форма куполов древних церквей переносят вас в другое место, и, по крайней мере, в грузинском Тбилиси, вездесущие антироссийские, антипутинские граффити.

Кажется, что Большая игра — борьба за власть в Азии в 19 веке — никогда не заканчивалась, только переместилась к Кавказу, к узкому 300-мильному сухопутному коридору между Черным и Каспийским морями. Традиционное поле боя в Афганистане уже позади. Реальные действия, однако, развернулись вокруг центральноазиатских государств, которые заняты флиртом с Пекином и нуждаются в постоянных ухаживаниях Путина, чтобы оставаться на борту. Только прошлой осенью президент Киргизии Садыр Жапаров заставил Путина ждать встречи (унижение, которое традиционно осуществлялось наоборот). Чтобы не отставать, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на публичном собрании разразился семиминутной тирадой в адрес российского лидера, требуя большего «уважения».

Неудивительно, что ближнее зарубежье России становится поводом для беспокойства Кремля. Новичок в этом регионе — Турция. Турецкие ультранационалисты раскрывают желаемые карты Великой Турции, простирающейся от Эгейского моря до Сибири. Именно здесь баланс сил смещается, как тектонические плиты под Анатолией. Хотя в Турции, все еще не оправившейся от недавних катастрофических землетрясений, грядут выборы, России, тем не менее, приходится относиться к самому ненадежному члену НАТО с осторожностью.

Именно президент Реджеп Эрдоган первым применил уловку «заставить Путина ждать». Но также, что очень важно, именно он закрывает глаза на систематическое нарушение санкций Запада в отношении Москвы, и одновременно направляет беспилотники в Киев. Такой двуличный прагматизм со стороны Анкары легче реализовывать, когда его поддерживает 425-тысячная армия с еще 200-тысячным резервом. Все это плохие новости для Армении. Чтобы понять почему, вам нужно взглянуть на карту.

Армения, которая 1700 лет назад стала первым христианским государством, ведет свое мифическое происхождение от внука Ноя, чей ковчег потерпел кораблекрушение на горе Арарат, прямо за нынешней турецкой границей. Армения имеет климатические проблемы, но прежде всего географические. Не повезло Армении жить в агрессивном районе. С Турцией на западе и ее двоюродными братьями, азербайджанцами, на востоке, Ираном на юге и Россией, возвышающейся над Грузией на севере.

Когда осенью прошлого года азербайджанские войска напали на территорию Армении, Пашинян обратился в ОДКБ. Несмотря на то, что Армения по-прежнему является членом постсоветского пакта о взаимной обороне, никакой помощи из Москвы не последовало, поскольку она побоялась расстроить Баку. ЕС, только что обеспечивший поставки азербайджанского газа также не смог или просто не захотел помочь.

А США? Из-за уделяемого близлежащему Ирану внимания и израильским постам прослушивания на территории Азербайджана, Вашингтон также стремился сохранить хорошие отношения с Ильхамом Алиевым. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен попросил президента Азербайджана не перекрывать газоснабжение Нагорного Карабаха, его проигнорировали. Путинская авантюра в Украине привела к тому, что власть в регионе от России перешла к другим акторам.

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