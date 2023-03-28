Во время матча Швеция-Азербайджан отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2024 года армянские болельщики, присутствовавшие на матче, подняли флаги Армении и Арцаха и плакат с призывом прекратить блокаду Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс, в этом матче сборная Азербайджана потерпела сокрушительное поражение. Шведская команда отправила в ворота азербайджанцев 5 безответных мячей.

На 38-й минуте счет открыл Эмиль Форсберг, на 65-й — Бехлул Мустафазаде — автогол, на 79-й — Виктор Дьёкереш, на 88-й — Йеспер Карлссон, через минуту Антони Эланга.

Сборная Азербайджана потерпела крупное поражение и в первом матче квалификационного раунда, уступив сборной Австрии со счетом 4:1.