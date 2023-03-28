Под руководством вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна состоялось очередное заседание Совета правления Программы автодорожного коридора Север-Юг, восстановления и благоустройства межгосударственной автомобильной дороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии М-6, инвестиционной программы стабильного городского развития и программы модернизации Северного коридора.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, в ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные со строительством 7-километрового тоннеля у Каджарана и реализацией инвестиционного проекта по реконструкции подъездных дорог.

Также были затронуты ход реализации 3-го Транша, участка Ланджик-Гюмри инвестиционного проекта автодорожного коридора Север-Юг и существующие проблемы. Было одобрено предложение о строительстве дополнительных въездов в поселки Акунк, Мастара и Ланджик.

Была отмечена важность проведения процесса отчуждения и переселения населения для строительства участка Сисиан-Каджаран Транша 4 и необходимость привлечения профессиональной группы. Начат процесс закупки соответствующих услуг.

Также были рассмотрены вопросы завершения проекта восстановления и благоустройства межгосударственной автомобильной дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-граница с Грузией. С целью обеспечения надлежащего контроля качества работ в гарантийный срок была обсуждена необходимость продления срока услуг технического надзора.