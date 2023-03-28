В услугах полузащитника сборной Армении по футболу и российского «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заинтересован один из итальянских гранд-клубов.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «La Gazzetta dello Sport», футбольный клуб «Милан» готов заплатить за Сперцяна 8 миллионов евро. Однако российский «Краснодар» оценивает трансферную стоимость армянского полузащитника в 12 миллионов евро.

Эдуард Сперцян — студент Академии «Краснодар». Родился в 2000 году. С 2019 года играет в основном составе «Краснодара». Сперцян присоединился к сборной Армении по футболу в 2021 году, дебютировал в матче Армения-Румыния. В дебютном матче он забил свой первый гол в составе сборной Армении.