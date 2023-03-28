Министерство образования, науки, культуры и спорта РА представило на общественное обсуждение проект постановления правительства РА «О создании Фонда «Академический городок» и утверждении устава Фонда».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, культуры, спорта и науки, согласно Закону РА «Об утверждении государственной программы развития образования РА до 2030 года», планируется создание Академического городка как совокупности кампусных кластеров, обеспечивающих современную образовательную среду для качественного высшего образования и научных исследований.

Проект постановления правительства Республики Армения «О создании Фонда «Академический городок» обусловлен необходимостью организации, координации и контроля работ по созданию Академического городка. Создание Фонда государством было выбрано как наиболее подходящая организационная форма.

Учредителем Фонда «Академический городок» является Республика Армения, от имени которой уполномоченным органом государственного управления является Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Фонд «Академический городок» осуществляет проектирование и строительство Академического городка как современной среды для качественного образования и научных исследований, строительство, содержание и улучшение соответствующей инфраструктуры зданий, создание привлекательной, безопасной и надежной, многофункциональной физической среды и среды для совместной работы, оснащенной современными цифровыми технологиями, которая способствует исследованиям и обучению, создание спортивных залов, библиотек, оборудованных индивидуальных и групповых рабочих мест, а также физической среды, способствующей творческой деятельности.

После утверждения проекта будет назначен временно исполняющий обязанности директора фонда, также в течение трех месяцев будет сформирован Попечительский совет. Совет будет состоять из восьми членов. Членом и председателем совета по обусловленности должностью будет руководитель Аппарата премьер-министра РА. Остальными членами Совета по обусловленности должностью будут: министр образования, науки, культуры и спорта РА, председатель Комитета науки МОНКС РА, министр юстиции РА, министр территориального управления и инфраструктуры РА, министр финансов РА, председатель Комитета кадастра РА, председатель Комитета градостроительства РА. Совет утверждает годовую программу фонда, бюджет и другие определенные функции.

Предложения по проекту можно подавать до 12 апреля 2023 года включительно.

Публичные слушания по проекту назначены на 16:00 7 апреля в Комитете по науке МОНКС (ул. Братьев Орбели, 22).