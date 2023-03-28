28 марта и во второй половине дня 1 и 2 апреля в Ереване осадков не ожидается. Вечером 29 марта возможен кратковременный дождь с грозой, 30 марта дождь с грозой. 31 марта в некоторых районах города возможны осадки в виде мокрого снега. 29 марта будет наблюдаться усиление ветра до скорости 15-18 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 30-го марта температура воздуха днем понизится на 6-10 градусов, 31-го на 8-10, ночью 1 апреля на 4-6.

Днем ​​28 марта и 1 апреля, а также 2 апреля в районах осадков не ожидается.

В ночь с 30 на 31 число, с 29 марта на 1 апреля в некоторых районах ожидаются осадки, с 30 на 31 в горных и предгорных районах в виде снега, местами возможны туманы и грозы.

Ветер юго-западный, с порывами 5-8 м/с, 29-30 марта местами ожидается усиление ветра до скорости 20-25 м/с.

28 и 29 марта в Арцахе осадков не будет.