Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время слушаний в Парламенте страны призвала Азербайджан открыть Лачинский коридор и освободить всех армянских военнопленных.

Как передает «Арменпресс», в ходе обсуждений в Парламенте депутат Джин Йип представила обеспокоенность армянской общины Канады в связи с ростом напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахским конфликтом. Депутат напомнил, что Лачинский коридор перекрыт уже более 100 дней, что привело к гуманитарному кризису.

Джин Йип попросила министра иностранных дел представить шаги, предпринятые правительством Канады по этому вопросу.

«Я разделяю озабоченность армян Канады и армян Нагорного Карабаха. Мы продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор, мы должны предотвратить обострение гуманитарного кризиса. Канада поддерживает заявление о прекращении огня от 2020 года, включая и вопрос возвращения армянских военнопленных», — ответила Мелани Жоли.

Глава внешнеполитического ведомства Канады подчеркнула, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, который также поддерживается и группой наблюдателей ЕС.