Согласно плану учебной подготовки ВС 2023 года, 28 марта в административном комплексе Министерства обороны Армении начались трехдневные оперативные сборы руководства ВС Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Минобороны, в ходе сборов будут заслушаны доклады, лекции, пройдут показательные учения.

В первый день сборов участников приветствовал министр обороны Сурен Папикян. Касаясь региональной военно-политической обстановки и задач ВС в связи с обстановкой, министр подчеркнул императив постоянного повышения боеспособности войск, обустройства и укрепления передовой линии, также реформ, начатых в Вооруженных силах.