Озвученные азербайджанской стороной условия относительно места и повестки дня встречи доказывают, что целью азербайджанских властей является не реальное обсуждение существующих проблем, а навязывание собственной политической повестки.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в ответ на предложение Азербайджана провести встречу с представителями Республики Арцах. «Арменпресс» ниже представляет заявление МИД Арцаха:

«В связи с очередным предложением Администрации президента Азербайджана провести в начале апреля встречу между представителями Азербайджана и Арцаха в городе Баку считаем необходимым вновь подтвердить принципиальную позицию властей Республики Арцах относительно возможных обсуждений с азербайджанской стороной, методов и целей их проведения.



Республика Арцах всегда выступала и продолжает выступать за диалог и решение всех существующих проблем мирным, переговорным путем. Мы никогда не отказывались от контактов с азербайджанской стороной, свидетельством чего являются встречи, проведенные между представителями Азербайджана и Арцаха при посредничестве командования Российским миротворческим контингентом в Арцахе.



Озвученные азербайджанской стороной условия встречи, связанные с местом проведения и ее повесткой, а также контекст, в котором было представлено данное предложение, свидетельствуют о том, что цель властей Азербайджана — не реальное обсуждение существующих проблем, а срыв возможного диалога, либо навязывание своей политической повестки путем принуждения, блокады, создания невыносимых условий жизни и применения военной силы. В этой связи считаем уместным напомнить, что 3 дня назад, 25 марта, вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения и продвинулись в глубь территории Республики Арцах, в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор. Более того, 27 марта вооруженные силы Азербайджана предприняли еще одну попытку взять под контроль указанную дорогу, являющуюся в условиях блокады единственной возможностью для оперативной связи между общинами Шушинского района и другими населенными пунктами республики.



Вновь подтверждаем нашу готовность, в соответствии со сложившейся практикой проведения предыдущих встреч, встретиться с представителями Азербайджана при посредничестве и в месте дислокации командования Российского миротворческого контингента в Арцахе для обсуждения актуальных вопросов, связанных с обеспечением нормальной жизнедеятельности народа Арцаха, а также надлежащим выполнением сторонами ранее взятых на себя международных обязательств, в частности, бесперебойным функционированием Лачинского коридора. В данном контексте считаем приоритетным открытие единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией через Лачинский коридор, и решение гуманитарных, инфраструктурных и других неотложных проблем, возникших вследствие блокады. Власти Арцаха открыты также к обсуждению иных вопросов, которое будет нацелено не на навязывание готовых решений азербайджанской стороны, а на поиск взаимоприемлемых решений для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.



Вновь подчеркиваем, что продолжение блокирования Лачинского коридора и усугубление гуманитарного кризиса в Арцахе неприемлемы и никак не способствуют формированию благоприятной атмосферы для диалога. Убеждены, что только надлежащее выполнение Азербайджаном своих обязательств как по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, так и в соответствии с постановлением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, может свидетельствовать о готовности и заинтересованности Азербайджана в решении проблем путем диалога и переговоров, не прибегая к принуждению и применению силы.



Вновь отмечаем недопустимость политизации диалога относительно решения технических и гуманитарных вопросов и подчеркиваем, что политические вопросы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть обсуждены в согласованном и международно признанном переговорном формате, на основе равноправия сторон и при наличии твердых международных гарантий выполнения ими взятых на себя обязательств».