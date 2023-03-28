В рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия делегация, возглавляемая Председателем НС Армении Аленом Симоняном, 28 марта встретилась с Председателем Бундестага ФРГ Бербелем Бассом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания Армении.



После частной беседы глав парламентов Ален Симонян и Бербель Басс совершили поездку по Бундестагу, после чего состоялось заседание в расширенном составе. На встрече было подчеркнуто стабильное развитие дружественных отношений между двумя странами и углубление межпарламентского сотрудничества, отмечена важность многопланового парламентского сотрудничества между НС и Бундестагом, взаимных визитов депутатов. Председатель НС РА отметил, что Армения придает большое значение реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и высоко ценит поддержку Германии в этом вопросе.

Представляя послевоенную ситуацию и говоря о необходимости скорейшего решения вопросов безопасности в регионе, Председатель НС РА отметил, что не менее разрушительные события на Южном Кавказе, вокруг Армении и армянонаселенного Нагорного Карабаха, упускают из виду многие.

По просьбе коллеги из Бундестага Ален Симонян передал подробности кризиса в Лачинском коридоре, опасности для 120 тысяч жителей Арцаха, находящихся в блокаде, и многогранных гуманитарных проблем.

Он отметил, что Азербайджан, продолжая политику этнических чисток и создавая невыносимые условия жизни, на глазах всего мира принуждает местное армянское население к насильственной депортации.



Председатель НС РА напомнил, что 22 февраля Международный Суд в Гааге принял юридически обязывающее решение о применении к Азербайджану срочных мер, обязывая Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.

«Мы ожидаем, что наши немецкие партнеры предпримут активные шаги для обеспечения немедленного выполнения решения суда Азербайджаном путем применения санкций против Азербайджана», — подчеркнул он. Он добавил, что Армения приветствует усилия немецкой стороны по установлению мира в регионе, поблагодарив правительство Германии за поддержку решения о размещении в Армении долгосрочной миссии наблюдателей ЕС.

Стороны обсудили возможности активного взаимодействия в вопросах парламентаризма, парламентской дипломатии и демократии.

Ссылаясь на неспокойную и угрожающую ситуацию в мире, стороны подтвердили необходимость долгосрочного мира. Глава Бундестага поблагодарил за исчерпывающую информацию о регионе, Армении и армянах, проживающих в Нагорном Карабахе, и за проведение прямого и открытого разговора, отметив, что готов приложить усилия для улучшения ситуации и укрепления демократических ценностей в пределах своих полномочий. Он добавил, что войны являются человеческим злом и в первую очередь калечат судьбы, причиняя боль и страдания, что неприемлемо и отвергается цивилизованным человечеством.

В завершение встречи Председатель НС РА пригласил немецкого коллегу в Армению с официальным визитом.